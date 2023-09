Keltersaison bei OGV Offenbach beginnt 

Mittenaar-Offenbach. Die Offenbacher Obstpresse im Keller des Bürgerhauses wird in diesem Jahr am Freitag, 22. September, wieder in Betrieb genommen. Ab sofort können Termine telefonisch unter der Nummer 0151-18909192 vereinbart werden. Eine Terminvereinbarung mit Angabe der Menge ist unbedingt erforderlich. Der Kunde bekommt dann seine angelieferten Äpfel als Saft zurück. Man kann selbst vor Ort entscheiden, ob als Rohsaft im mitgebrachten Behälter oder trinkfertigt pasteurisiert in 5 oder 10 Liter Bags abgepackt. Die Kartons aus dem Vorjahr können wiederverwendet werden. Informationen gibt es auch unter www.ogv-offenbach.de.