„MiSi App“ bringt Bürgernähe in Mittenaar und Siegbach

Alle Angebote der Kommunen, Kirchengemeinden, Vereine, Kindertagesstätten, Schulen und weiteren Institutionen sind in der App eingetragen. „Und wer bisher nicht dabei ist, kann natürlich jederzeit dazu stoßen“ erklärt Matthias Jung, Projektleiter für die Sozialraumorientierung des St. Elisabeth-Vereins im Lahn-Dill-Kreis. Gemeinsam mit seinen Kolleginnen Judith Pietsch und Annette Keller-Mylonas hat er im Rahmen der Begegnungs- und Familienzentrumsarbeit in den Kommunen dieses Projekt ins Leben gerufen .Die App ist ab sofort in den Apple-und Google-Stores oder über die Homepages der beiden Kommunen zu finden.