Mittenaar: Halbzeit beim Hochbehälter

Baustelle: In der linken Wasserkammer haben die Arbeiten begonnen. Wie zuvor schon in der rechten Kammer müssen auch hier unter anderem die Fliesen von der Wand geschlagen werden. (© Gemeinde Mittenaar)

Baustelle: In der linken Wasserkammer haben die Arbeiten begonnen. Wie zuvor schon in der rechten Kammer müssen auch hier unter anderem die Fliesen von der Wand geschlagen werden. (© Gemeinde Mittenaar)

Nachdem in Offenbach die Arbeiten in der ersten Kammer abgeschlossen sind, geht es nun in der zweiten weiter.