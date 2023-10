Mittenaar radelt fast 20.000 Kilometer fürs Klima

Mittenaar. Auch die Gemeinde Mittenaar hat sich im Sommer an der Aktion „Stadtradeln“ beteiligt und nun die Gewinner geehrt. Die Kampagne des Klimabündnisses ist ein internationaler Wettbewerb, an dem möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückgelegt werden. Wer Lust am Radeln hatten, konnte so einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Alle Radler waren als Team registriert, egal ob als Verein, Familie, Schule, Nachbarn, Sportgruppe oder einfach in einer offenen Gruppe.