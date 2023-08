Mittenaarer Senioren wandern

Mittenaar-Bicken. Die Seniorenwandergruppe der Gemeinde Mittenaar lädt für Donnerstag, 31. August, wieder zu einer Wandertour ein. Treffpunkt ist um 14 Uhr in Bicken am Rathausparkplatz. Von dort geht es mit den Pkws zum Erlebnisbad nach Eisemroth. Die Wanderung verläuft ein Stück auf dem Lahn-Dill-Berglandpfad, dann geht es in einem großen Bogen wieder zurück zum Anfangspunkt. Der Abschluss findet in der Jausenstation des Erlebnisbads statt. Gäste sind bei der Wanderung und auch beim Abschluss willkommen.