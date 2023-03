Obstbaumschnttkurs in Bicken

Mittenaar-Bicken. Für Samstag, 4. April, lädt der Obst- und Gartenbauverein Bicken zu einem Obst- und Apfelbaum-Schnittkurs ein. Er steht unter dem Motto: „Auslichtung an Apfel-Halbstämmen“. Um 13.30 Uhr wird Obstbaumfahwart Rüdiger Henrich in der Obstanlage bei der Johann-Heinrich-Alsted-Schule zwischen Bicken und Ballersbach demonstrieren, wie man fachmännisch an diese wichtige Pflegemaßnahme heran geht. Die Teilnahme an diesem Lehrgang ist kostenlos.