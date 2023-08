Second-Hand-Basar „Rund ums Kind“ in Ballersbach 

Mittenaar-Ballersbach. Die Krümelmonster Ballersbach veranstalten am Samstag, 16. September, einen vorsortierten Second-Hand-Basar „Rund ums Kind“ für Herbst- und Winterkleidung, sowie Spielzeug. Er findet von 14 bis 16 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Ballersbach (Jahnstraße 24) statt. Für Schwangere mit Mutterpass und jeweils eine Begleitperson ist bereits ab 13.30 Uhr Einlass. Außerdem werden frische Waffeln verkauft. Der gesamte Erlös wird an verschiedene Einrichtungen in der Region gespendet. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.kruemelmonster-ballersbach.jimdofree.com.