Mittenaar-Bellersdorf. Die Gemeinde Mittenaar lädt für Donnerstag, 30. März, wieder zu einer Senioren-Wandertour ein. Treffpunkt ist um 14 Uhr in Bellersdorf am „Natoparkplatz“. Die Wanderroute richtet sich nach der Wetterlage. Der gemeinsame Abschluss findet ab circa 16 Uhr im Gasthaus Decker in Bellersdorf statt.