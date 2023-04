Mittenaar-Bicken. Die Gemeinde Mittenaar lädt für Donnerstag, 27. April, zur Wandertour der Senioren-Wandergruppe ein. Treffpunkt ist um 14 Uhr in Bicken auf dem Rathaus-Parkplatz. Der gemeinsame Abschluss findet in der Pizzeria Roma in Bicken statt.