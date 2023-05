Mittenaar-Offenbach. Die Senioren-Wandergruppe der Gemeinde Mittenaar lädt für Donnerstag, 25. Mai, zu ihrer Wandertour ein. Treffpunkt ist um 14 Uhr in Offenbach am Bürgerhaus. Die Wanderung geht „durch’s Ställchen“. Der gemeinsame Abschluss findet in der Pizzeria „La Sera“ in Offenbach statt.