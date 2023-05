Tagesfahrt zum Hessischen Chorfestival in Fulda 

Mittenaar-Offenbach. Der Gesangverein Eintracht Offenbach fährt am Samstaag, 24. Juni, zum Hessischen Chorfestival auf der Landesgartenschau nach Fulda. Es gibt noch einige freie Plätze. Auf dem Gelände der Landesgartenschau sind Singplätze eingerichtet, auf denen sich die Chöre in der Zeit von 10.30 Uhr bis 17.30 Uhr in landschaftlich reizvoller Umgebung mit jeweils einem 20-minütigen Programm präsentieren können. Die Kosten für Fahrt und Eintritt betragen 40 Euro. Es gibt verschiedene Zustiegsorte. Nähere Auskunft zu Abfahrzeiten erteilen Klaus Schöbel , Telefon 02778-2603 und Uschi Mölders, Telefon 02778-6024.