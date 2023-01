Mittenaar-Offenbach. Die Gemeinde Mittenaar lädt für Donnerstag, 26. Januar, wieder zu einer Senioren-Wandertour ein. Der Treffpunkt ist um 14 Uhr in Offenbach am Bürgerhaus, die Wanderung führt durch „Nonnwoch“. Der gemeinsame Abschluss findet in der Pizzeria „La Sera“ in Offenbach statt.