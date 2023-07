Unfall in Mittenaar: Welche Ampel war grün?

Und das war passiert: Gegen 19.30 Uhr war der 19-jährige Fahrer eines VW Golf von Bicken in Richtung Herbornseelbach unterwegs. Er bog an der Einmündung nach links in Richtung Ballersbach ab. Aus Richtung Herbornseelbach fuhr der 30-jährige Fahrer eines VW-Busses in die Einmündung. Dort krachte es dann.