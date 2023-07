Mittenaar-Ballersbach. Am Samstag, 8. Juni ist der Verbindungsweg zwischen Ballersbach und Sinn (Sinner Straße) aufgrund von Forstarbeiten voraussichtlich in der Zeit von 6 bis 16 Uhr vollständig gesperrt .Bitte umfahren Sie die Strecke an diesem Tag um einen sauberen und sicheren Ablauf zu gewährleisten.