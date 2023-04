Vortrag über Enkeltrick und Co.

Mittenaar. Die Landfrauen Ballersbach und der Seniorenbeirat Mittenaar laden für Mittwoch, 19. April, zu einem SIT (Senioren Info Treff) in das Dorfgemeinschaftshaus Ballersbach ein. Um 16 Uhr informiert Jörg Schormann in einen Vortrag über „Straftaten zum Nachteil älterer Menschen“. Den sogenannten „Enkeltrick“ gibt es mittlerweile in immer ausgefeilteren Varianten. Dabei spekulieren die Betrüger besonders darauf, dass ihre Opfer nicht gut informiert und einfach zu verunsichern sind. Die Veranstaltung ist kostenlos, alle Bürger sind willkommen.