Mittenaar-Ballersbach. Die nächste Tour der Senioren-Wandergruppe der Gemeinde Mittenaar findet am Donnerstag, 23. Februar, statt. Treffpunkt ist um 14 Uhr in Ballersbach am Dorfgemeinschaftshaus, dort endet auch die Wanderung. Zum Abschluss laden die Landfrauen Ballersbach zum gemeinsamen Kreppel essen ein.