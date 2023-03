Zwei Konzerte des Musikzugs Bicken

Mittenaar-Bicken. Der Musikzug Bicken lädt für das kommende Wochenende, 18. und 19. März, zu zwei Konzerten in das Dorfgemeinschaftshaus Bicken ein. Diese finden unter dem Motto “Bömisches Temperament“ am Samstag um 19 Uhr und am Sonntag um 15 Uhr statt. Einlass ist jeweils eine Stunde zuvor. Die Musiker unter der Leitung von Gilbert Monter haben sich in den letzten Wochen speziell auf dieses Konzert in Registerproben und einem Probenwochenende vorbereitet. Eintrittskarten für jeweils 18 Euro gibt es bei Henning Becker unter Telefon 02772- 63602.