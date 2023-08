13 Kinder gehen rund um Schwalbach auf Waldrallye

Schon nach rund 500 Metern kamen die Kinder an einem Bach an. Dort hatte Heise Material bereitgelegt, damit die Kinder das Wasser stauen konnten. Mit Eifer gingen die Mädchen und Jungen ans Werk, mit Steinen, Holz und Gras. An der zweiten Station haben die Kinder in zwei Gruppen jeweils ein Tipi aus herumliegenden Ästen gebaut. „Sind das Vogelbeeren?“, fragte ein Mädchen. Heise identifizierte sie als Brombeeren wachsen. Wenig später wies er auf einen Holunderstrauch mit roten Früchten hin. Diese können gut zu Saft verarbeitet werden. Für den direkten Verzehr seien diese Früchte allerdings zu sauer. Und dann kam ein Vogelkirschbaum, der kleinere Früchte trägt als die Kirschenbäume im Garten. Außerdem zeigte der OGV-Vorsitzende auf eine Stieleiche, deren Früchte, die Eicheln, gerne von den Wildtieren wie Rehen und Schweinen verspeist werden.