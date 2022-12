240.000 Euro für die Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg

SCHÖFFENGRUND-SCHWALBACH. Die Interessengemeinschaft Lebenshilfe aus Schwalbach hat jetzt einmal Bilanz gezogen, was in 40 Jahren erwirtschaftet und an die Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg gespendet wurden. Was 1981 mit dem ersten Backhausfest begann und dann durch Corona in 2021 erst einmal gestoppt wurde, kann sich sehen lassen: 17 Backhausfeste und 14 Weihnachtsmärkte, die einen Gesamterlös von 240.000 Euro erzielten, der an die Lebenshilfe beziehungsweise deren Förderkreis übergeben wurde.