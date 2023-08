Akademischer Abend bei der SG Quembach

Schöffengrund-Oberquembach. Anlässlich 70 Jahre Tischtennisabteilung und 50 Jahre Tischtennis der SG Quembach lädt der Festausschuss für Samstag, 2. September, um 19 Uhr zum akademischen Abend in das Dorfgemeinschaftshaus Oberquembach, Usinger Straße 12 ein. Gemeinsam mit Ehrengästen, Ortsvereinen und Sportfreunden verspricht das kurzweilige Programm einen Rückblick in die Geschichte des Vereins, insbesondere an den Tischtennissport. Ehrungen verdienter Vereinsmitglieder und Musikbeiträge runden das Programm ab. Zum Verzehr werden neben kleinen Speisen auch diverse Weine angeboten. Der Abend soll dann, beim gemütlichem Beisammensein, seinen Ausklang finden. Der Festausschuss freut sich über zahlreiche Besucher und Gäste.