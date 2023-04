Als Nachbarn anderen helfen

Schöffenrund-Oberquembach/Schwalbach. Auch in Schöffengrund leben Familien, deren Angehörige und Freunde vom Erdbeben in der Türkei und in Syrien hautnah betroffen sind. Wie kann man helfen? Das hat sich die nachbarliche Gemeinschaft in der Gießener Straße in Oberquembach gefragt und kurzerhand ein Benefizkonzert auf die Beine gestellt.