Schöffengrund-Schwalbach. Ein gemeinsames Konzert des Blasorchesters der FF Schwalbach und der Blaskapelle Kirbachtaler findet am Samstag, 4. November, um 19 Uhr im Bürgerhaus Schwalbach, Neukirchener Straße 5 statt. Das Konzert wendet sich hauptsächlich an Freunde der böhmischen Blasmusik. Der Eintritt beträgt 12 Euro an der Abendkasse.