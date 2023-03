Bunter Nachmittag für Schöffengrunder Bürger

Schöffengrund. Die Gemeinde Schöffengrund lädt alle Bürger für Samstag, 22. April, ab 14.30 Uhr in das Bürgerhaus Schwalbach, Neukirchener Straße 5 zu einem „Bunten Nachmittag“ ein. Musikalisch gestaltet wird der Nachmittag von der Chorgemeinschaft Quembachtal und Werner Döpp. Anmeldung bis Freitag, 14. April bei Simone Müller, Telefon 06445-924410 oder per E-Mail an simone.mueller@schoeffengrund.de; Bürger aus den Schöffengrunder Ortsteilen, die eine Mitfahrgelegenheit nach Schwalbach brauchen, melden sich bitte auch bei Frau Müller.