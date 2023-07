Dauereinsatz für Feuerwehren in Schöffengrund

Schöffengrund. Viel zu tun gab es für die Schöffengrunder Feuerwehren am vergangenen Wochenende. Zu insgesamt drei Einsätzen wurden sie gerufen. Ein vierter folgte dann am Dienstag. So war am Samstag ein Feuer in einer Garage in Schwalbach ausgebrochen. Die Ortsteilwehren aus Laufdorf und Schwalbach wurden alarmiert. Wie sich vor Ort herausstellte brannte ein abgetrennter Lagerraum in der Doppelgarage. „Der Brand konnte schnell von einem Trupp im Innenangriff unter Atemschutz gelöscht werden. So wurde verhindert, dass sich der Brand auf die gesamte Garage ausbreitet. Der Lagerraum ist allerdings nahezu komplett ausgebrannt“, berichtet der Sprecher der Schöffengrunder Feuerwehr, Maximilian Brandau.