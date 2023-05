Di Napoli und Pato singen

Schöffengrund-Niederwetz. In der Niederwetzer Kirche, Waldstraße 2, gibt am Samstag, 3. Juni, ab 20 Uhr das Duo „Tenöre4you“ ein Mitsingkonzert. Toni Di Napoli und Pietro Pato laden alle Besucher, die Freude am Singen haben zu einem großartigen Konzert mit Liedern, die jeder kennt, ein und präsentieren eine Pop-Klassik Mischung in italienischem Gesangsstil. Karten gibt es im Vorverkauf für 21 Euro bei Mein Markt Schlesinger, Wagner Fleisch & Wurstwaren und in Wetzlar in der Schnitzlerschen Buchhandlung und im Buchladen Alte Lahnbrücke sowie online auf www.tenoere4you.de oder telefonisch unter 01805-565465.