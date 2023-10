Gemeinde Schöffengrund informiert über Flüchtlingssituation

Schöffengrund. „Tausende Menschen flüchten derzeit aus Krisengebieten, suchen Schutz und menschenwürdige Lebensumstände“, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde Schöffengrund, mit der sie zu einer Bürgerversammlung einlädt. Diese findet am Donnerstag, 12. Oktober, ab 19 Uhr in der Kultur- und Sporthalle im Ortsteil Schwalbach (Jahnstraße) statt. Thema der Veranstaltung ist die Unterbringung von Geflüchteten in Schöffengrund. Gemeinsam mit dem Lahn-Dill-Kreis will die Gemeinde über den aktuellen Sachstand informieren.