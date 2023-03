Landfrauen setzen sich in Schöffengrund ein für Naturnähe

Zum Programm des Treffens gehörten auch ein Brunch mit Austausch über die Arbeit der Landfrauen, der Auftritt der Purzelgarde des TSV Laufdorf und des Männergesangvereins Langgöns. Failing warf einen Blick in das Vereinsjahr: Am 29. April gibt es eine Fahrt nach Limburg, am 21. Mai beteiligen sich die Landfrauen am Museumstag in der Scheune des Landwirtschaftlichen Vereins in Wetzlar. Am 5. Juni wollen die Landfrauen am Hessentag in Pfungstadt teilnehmen. Eine Fahrt zur Landesgartenschau nach Fulda gibt es am 20. Juli. Und eine weitere Fahrt am 27. August geht zu den Burgfestspielen in Bad Vilbel.