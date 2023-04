"Mosaik" in Schwalbach verabschiedet Martina Krix

SCHÖFFENGRUND-SCHWALBACH. Schöffengrund-Schwalbach (red). In der Kindertagesstätte "Mosaik" in Schwalbach hat Bürgermeister Michael Peller (parteilos) Martina Krix in den Ruhestand verabschiedet. Mit dabei waren alle Beschäftigten der Einrichtung sowie Personalleiter Daniel Velten und Sachbearbeiterin Lena Christian. Martina Krix, teilt die Kommune mit, habe am 1. August 1976 im 3. Ausbildungsjahr als Praktikantin im Erziehungsdienst ihre Arbeit bei der Gemeinde Schöffengrund begonnen. 47 Jahre lang war sie als Erzieherin beschäftigt. Sie sei, sagte Peller, über diesen langen Zeitraum hinweg stets eine kompetente und sehr zuverlässige Fachkraft im Erziehungsdienst gewesen. Er dankte ihr auch mit einem Präsent für ihr Engagement.