Musikalische Andacht in Schwalbach

Schöffengrund-Schwalbach. Ein Konzert für Harfe, Flöte und Gesang findet am Sonntag, 8. Januar, um 17 Uhr in Schöffengrund-Schwalbach in der evangelischen Kirche statt. Die musikalische Andacht wird gestaltet von Julia Pritz (Harfe), Claudia Kamaris (Mezzosopran) und Michael Hoyer (Flöte). Gespielt werden Werke von Camille Saint-Saens, Max Reger, Benjamin Britten und anderen.