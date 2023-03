Schöffengrunder Erzieherin Martina Krix verabschiedet

Schöffengrund-Schwalbach. In der Kindertagesstätte „Mosaik“ in Schwalbach ist Martina Krix von Bürgermeister Michael Peller (parteilos) in den Ruhestand verabschiedet worden. Mit dabei waren alle Beschäftigten der Einrichtung sowie Personalleiter Daniel Velten und Sachbearbeiterin Lena Christian.