Verein für regionale Vorgeschichte lädt zu Vorträgen ein

Schöffengrund-Oberquembach. Der Verein für regionale Vorgeschichte – Archäologie im Lahn-Dill-Gebiet lädt am Sonntag, 9. Juli, um 14.30 Uhr in das Haus der Vorgeschichte in Oberquembach, Usinger Straße 14 zu zwei Kurzvorträgen ein. Zum Thema „Die evangelische Kirche in Neukirchen als Grablege eines frühmittelalterlichen Grundherrn und seiner Familie“ referiert Klaus Engelbach und „Was können uns die Knochen aus der ev. Kirche in Neukirchen erzählen?“, ist Thema des Vortrages von Joachim Schleifring. Es besteht die Möglichkeit, einen Blick in die entstehenden Ausstellungsräume zu werden. Im Anschluss gibt es Kaffee und Kuchen.