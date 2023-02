VW-Fahrer flüchtet unerkannt

SCHÖFFENGRUND-SCHWALBACH. Schöffengrund-Schwalbach (red). Nach einer Verkehrsunfallflucht im Steuterweg in Schwalbach sucht die Polizei Zeugen. Demnach habe eine 33-Jährige am Donnerstag ihr Auto am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Sie stieg aus, um in Richtung der Apotheke auf der gegenüberliegenden Straßenseite zu gehen.