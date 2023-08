Wetzlar: Spende ermöglicht ein musikalisches Abenteuer

Schöffengrund-Schwalbach/Wetzlar. Das in Schwalbach ansässige Unternehmen Euler-Feinmechanik hat durch eine Spende in Höhe von 2000 Euro an den Kinderschutzbund Lahn-Dill/Wetzlar ein „musikalisches Abenteuer für junge Talente“ ermöglicht. Unter diesem Motto nämlich gestaltete die Wetzlarer Musikschule Lahn-Dil in Kooperation mit dem Kinderschutzbund einen fröhlichen Nachmittag für 18 Kinder im Familienzentrum Westend.