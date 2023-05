Wird der Lahn-Dill-Kreis Wolfsterritorium?

Hornung konnte so auf die Frage, warum der Wolf denn in Hessen nicht gejagt werden darf, nur erläutern, dass es bislang in Deutschland zahlenmäßig keine Obergrenze gibt, ab der Wölfe, wie beispielsweise in Schweden, geschossen werden können. Eine klare Definition, wann ein Wolf in Sonderfällen (Hybriden, Schutzjagd) getötet werden darf, gebe es in Hessen wohl nicht.