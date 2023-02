Siegbach-Eisemroth. Die nächste Blutspendeaktion des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Eisemroth findet am Dienstag, 28. Februar, statt. Von 15.45 bis 20 Uhr stehen DRK-Helfer dafür im Bürgerhaus (Austraße 23) bereit. Die Teilnahme an der Blutspende ist nur mit Terminreservierung möglich. Eine Übersicht aller Blutspendetermine gibt es online auf der Homepage www.blutspende.de/termine.