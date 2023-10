Siegbach-Eisemroth. Nach längerer Pause nimmt der Männerkreis der evangelischen Kirchengemeinde Siegbach wieder seine Arbeit auf. Los geht es am Dienstag, 24. Oktober, mit dem Thema „Whisky, Wasser des Lebens – Was können wir vom Whisky lernen?“ mit Gemeindeprädikant André Bäumer. Dazu sind um 19.30 Uhr alle interessierten Männer ins evangelische Gemeindehaus in Eisemroth eingeladen.