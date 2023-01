Einbrecher stehlen in Übernthal eine Waschmaschine und mehr

SIEGBACH-ÜBERNTHAL. Die Täter müssen ein Fahrzeug dabeigehabt haben: Einbrecher haben aus einem Mehrfamilienhaus in Übernthal in der Bischoffener Straße eine Waschmaschine gestohlen. Außerdem gehörten Kleidungsstücke, eine Kaffeemaschine, eine Spielekonsole und Hygieneartikel zu ihrer Beute. Die Polizei fragt: Wer hat zwischen Dienstag gegen 19 Uhr und Mittwoch gegen 19 Uhr in der Bischoffener Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen?