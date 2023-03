Filzkurs in Eisemroth

Siegbach-Eisemroth. Zu einem Werkabend mit Pfarrerin Karin Schmid zum Thema „Osterweg vom Palmsonntag zur Auferstehung“ lädt die Erwachsenenbildung des Dekanates an der Dill für Mittwoch, 22. März, ein. Der Kurs findet von 18 bis 21 Uhr inm Eisemrother Gemeindehaus statt. An diesem Abend wird ein rundes Deckchen gefilzt, mit dessen Hilfe man zuhause in der Woche vor Ostern die letzten Tage Jesu bedenken und liturgisch gestalten kann. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Das Material ist vorhanden. Anmeldungen sind per E-Mail an bildung@ev-dill.de möglich. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 06462-9418400 bei Gemeindepädagogin Renate Bock.