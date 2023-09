Mit Tansania Partnerschaft feiern

Siegbach-Eisemrot. Der Tansania-Arbeitskreis des Evangelischen Dekanats an der Dill lädt für Sonntag, 17. September, zum Tansania-Partnerschaftsgottesdienst in die evangelische Kirche Eisemroth ein. Beginn ist um 17 Uhr. Bei dem Gottesdienst wirken neben den Mitgliedern des Tansania-Arbeitskreises auch Dr. Elizabeth Silayo von der VEM (Vereinte Evangelische Missionen) und der Dekanats-Gospel-Pop-Chor unter der Leitung von Dekanatskantorin Andrea Zerbe mit. Im Anschluss an den Gottesdienst sind die Gottesdienstbesucher ins Gemeindehaus eingeladen. Dort gibt es Getränke und Snacks und der Weltladen Dillenburg wird auch ein paar fair gehandelte Waren anbieten.