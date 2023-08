Neuer Trafo für Eisemroth

Siegbach-Eisemroth. Der Energieversorger EAM investiert im Zuge seiner Netzentwicklungsstrategie rund 80.000 Euro in den Bau einer neuen 20.000 Volt-Transformatorenstation im Siegbacher Ortsteil Eisemroth. Mit einem symbolischen Knopfdruck hat Bürgermeister Maik Trumpfheller (parteilos) gemeinsam mit Marcus Hief, Leiter der EAM-Netzregion Dillenburg, die neue Transformatorenstation in der Waldstraße offiziell in Betrieb genommen.