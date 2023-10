Siegbach: Renaturierung soll Arten- und Hochwasserschutz bringen

Siegbach. Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) lässt der Gemeinde Siegbach einen Förderbescheid über insgesamt 383.080 Euro für umfangreiche Renaturierungen am Siegbach in den Ortsteilen Eisemroth und Übernthal zukommen. Das teilt das Umweltministerium mit. Der Aarzufluss fließe auf weiten Strecken in einem strukturarmen, befestigten Gewässerbett und habe sich teilweise tief in seine Sohle eingegraben. An seinen Zuflüssen reichten die bestehenden Nutzungen stellenweise bis an die Bachufer. Naturnahe Uferrandstreifen fehlten auf weiten Strecken, heißt es in der Mitteilung weiter.