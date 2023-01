Siegbachs Bürgerbus soll durchstarten

Siegbachs Bürgermeister Maik Trumpfheller (parteilos) hat am Donnerstag bestätigt, dass der Bürgerbus in Siegbach eher „schleppend angelaufen“ sei. „Das hatten wir uns anders vorgestellt“, sagte er. Mittlerweile sei die Akzeptanz gestiegen. Dies merke man daran, dass es deutlich mehr Nachfragen und Fahrten des Bürgerbusses gebe. Ein Runder Tisch sei eine gute Idee, das Projekt weiter anzuschieben. Der Siegbacher Bürgerbus ist seit dem Frühjahr 2022 in der Gemeinde unterwegs. Das Auto ist ein E-Fahrzeug mit 136 PS und hat eine Reichweite von rund 130 Kilometern. Bisher gibt es zwei feste Fahrtage: dienstags und donnerstags.