Straße zwischen Eisemroth und Hartenrod gesperrt

Nach Angaben von Hessen Mobil dauern die Arbeiten in diesem Bauabschnitt voraussichtlich bis Mitte Juni. In dieser Zeit bleibt der Abzweig der K55 nach Oberndorf aus Richtung Eisemroth kommend befahrbar, ebenso die Gegenrichtung. Auch das Abbiegen von der L3050 aus Richtung Bad Endbach kommend auf die K54 bleibt ebenso wie in der Gegenrichtung möglich.