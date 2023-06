Tauffest im Naturerlebnisbad

Siegbach-Eisemroth. Die evangelischen Kirchengemeinden Ballersbach, Bicken, Offenbach und Siegbach laden gemeinsam für Sonntag, 2. Juli, zum Tauffest mit Tauferinnerung in das Naturerlebnisbad nach Eisemroth ein. Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr. Groß und Klein werden eingeladen, sich an die Taufe zu erinnern. Anschließend wird zum gemütlichen Beisammensein eingeladen. Für Essen und Trinken sorgt die Jausenstation. Wer an diesem Tage sein Kind taufen lassen oder selbst die Taufe empfangen möchte, kann sich bei den zuständigen Pfarrämtern melden.