A45: Lkw streift Pkw aus Haiger und fährt davon

Sinn/Haiger. Ein Haigerer hat laut der Autobahnpolizei in Butzbach am Dienstag gegen 14.50 Uhr versucht, mit seinem grauen Peugeot 307 auf der A45 am Beginn der Baustelle zwischen Edinger Talbrücke und Ehringshausen einen Tanklaster zu überholen. Dabei geriet der Lkw nach links und streifte den Pkw.