Amerikanische Faulbrut bei Bienenvölkern in Sinn ausgebrochen

Sinn. In Sinn ist bei einigen Bienenvölkern die Amerikanische Faulbrut (AFB) ausgebrochen. Dies teilte der Lahn-Dill-Kreis am Freitagnachmittag mit. Imker in Sinn, Edingen und Fleisbach sind aufgefordert, sich ab sofort an bestimmte Auflagen zu halten.