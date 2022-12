Auto fährt in Sinn in eine Grundstücksmauer

SINN. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer ist zwischen Montag und Donnerstag der vergangenen Woche in Sinn in eine Grundstücksmauer in der Bahnhofstraße auf Höhe der Hausnummer 5 gefahren. Der Schaden beträgt nach Angaben einer Polizeisprecherin rund 5000 Euro. Der Verursacher ist von der Unfallstelle geflüchtet. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf ihn oder sein Fahrzeug geben können, sich mit den Ermittlern in Herborn unter Telefon 02772-47050 in Verbindung zu setzen.