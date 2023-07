Becker-Antriebe in Sinn erweitert die Geschäftsführung

Bei Becker-Antriebe in Sinn stehen die Zeichen auf Veränderung – und doch bleibt vorerst vieles, wie es ist. Denn Jürgen Timm, seit 2016 Geschäftsführer bei Becker, begrüßte zwei wohlbekannte Gesichter im erweiterten Führungsteam: Maik Wiegelmann und Frank Haubach sind bereits seit Jahren in leitender Funktion im Unternehmen aktiv. Die bisherige Aufgabenverteilung beim Spezialisten für Antriebe und Steuerungen im Bereich Rollladen, Sonnenschutz und Spezialanwendungen bleibe bis auf Weiteres bestehen. In geordneten Bahnen wolle das Unternehmen so den bevorstehenden Ruhestand von Geschäftsführer Jürgen Timm voraussichtlich zum Jahresende 2024 vorbereiten, erläutert es in einer Pressemitteilung.