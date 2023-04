„Bleib Fit“ beim TV Jahn Sinn

Sinn. Der Sinner Turnverein startet am Montag, 24. April, ein neues Sportangebot für Frauen. Bewegung, Koordination und Gleichgewicht, das sind die Schwerpunkte die Übungsleiterin Julia Schmidt vermittelt. Der Spaß und die Freude an der Bewegung steht aber im Mittelpunkt. Beginn ist um 19 Uhr in der Sinner Schulturnhalle. Eine Schnupperstunde am 24. April ist möglich. Weitere Informationen findet man im Internet unter https://www.tv-sinn.de.