Mehrgenerationenprojekt Midde im Dorf in Sinn endet

Sinn-Edingen. Heute, am 31. Oktober, endet in Sinn-Edingen das Projekt „Midde im Dorf“ des Caritasverbandes Wetzlar/ Lahn-Dill-Eder. „Schie war’s!“ lautet das Fazit der Caritas. Die finanzielle Förderung läuft aus, es gibt aber auch Veränderungen in der Nutzung des bisherigen Standorts: der Ambulante Demenz- und Besuchsdienst verlässt das Büro in Edingen und zieht nach Dillenburg. Ein fester Partner des Projekts ist die Hauskrankenpflege Lahn-Dill, die die Räumlichkeiten weiter nutzen wird.